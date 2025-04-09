Lucy Craymer[ウェリントン ９日 ロイター] - ニュージーランド準備銀行（中央銀行）は９日、政策金利を２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ、３．５０％とした。低迷する経済の回復を支援し、関税による影響を和らげる。経済が需要低迷や貿易障壁による逆風に直面する中、追加利下げの用意があることを示唆した。ロイター調査では、エコノミスト３１人全員が５会合連続の利下げを予想していた。インフレ鈍化で借り入れコスト引