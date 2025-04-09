【ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア】 開催期間：4月12日～5月11日まで アニメイトは、「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」を一部店舗と通販にて4月12日より開催する。 本フェアでは期間中「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズを購入・予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈