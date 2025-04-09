児童発達支援士の資格を持ち、 ASD/ADHDの子どもを育てるメイさんによるオリジナルマンガ連載。資格と自身の育児に基づいた知識を基に、発達障害の子どもと、それに向き合う親の葛藤をリアルに描く。『発達障害の子ども、受け入れられない私たち』を無料で読むIMG_2881.1IMG_2881IMG_2882IMG_2883IMG_2884IMG_2885IMG_2886IMG_2887