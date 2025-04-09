Image: Michael Vi / Shutterstock.com 第二次トランプ政権誕生からまだ3カ月たってないのにこの混乱ぶり。MAGAキャップ脱帽です。トランプ大統領が導入を発表した世界規模の相互関税の影響で、株式市場がガタガタです。主要なテック企業の株価の下落幅はほとんど2桁いっちゃっいました。トランプ関税対象外（仮）の半導体に忍び寄る魔の手しかし、台湾などの国から輸入される半導体は当初の