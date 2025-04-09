４月６日、サウジアラビアで開催中のU-17アジアカップのグループステージ第２戦で、A組のU-17中国代表がウズベキスタンと対戦。１−２で逆転負けを喫し、２連敗でグループステージ敗退が決定し、20年ぶりのU-17ワールドカップ出場を逃した。中国国内では、元日本代表DFの上村健一監督へ批判の声が出ているようだ。韓国メディア『SPOTV NEWS』は「中国はユースサッカーも台無し、日本人を責める。『U-17代表の日本人監督、解雇