アメリカに“置いてけぼり”４月８日から、『Travis Japan』松田元太（25）が初主演を務めるドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）がスタートした。ファンには怒られてしまうかもしれないが“よくここまで来たな”というのが、正直な感想だ。というのも、’22年10月にアメリカのキャピトル・レコードと契約し、ジャニーズ事務所（当時）初となる全世界メジャーデビューを果たしたTravis Japan（以下、トラジャ）。だが、ジュニア部