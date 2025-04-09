大谷は開幕から13試合連続出塁となった(C)Getty Imagesドジャースは現地時間4月8日（日本時間9日）、敵地でナショナルズと対戦。2−8で敗れ3連敗となった。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は第5打席で右前打を放ち、開幕から13試合連続出塁となった。大谷自身がエンゼルス時代の2023年にマークした日本人最長記録に並んでいる。【動画】トランプ米大統領が大谷翔平に賛辞実際の様子大谷は初回の第1打席、3回の第2打席も