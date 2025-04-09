ドナルド・トランプ大統領による相互関税の導入が迫る中、ホワイトハウスの報道官であるキャロライン・リービット氏がiPhoneを初めとする製品をアメリカで製造することは可能であると改めて強調しました。Trump believes iPhones can be made in the US, says White House | The Vergehttps://www.theverge.com/news/645355/trump-us-iphone-manufacturing-dream-steve-jobs-tim-cookTrump believes iPhone manufacturing could mo
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