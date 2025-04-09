2024Ç¯5·îºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®Èþ½÷ÌÚ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¶á¤¯¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß6¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¶ÐÌ³Àè¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£6¿Í»à½ý»ö¸Î¤«¤éÌó1Ç¯¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¸µ¼ÒÄ¹ ½ñÎàÁ÷¸¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯5·î¡¢ºë¶Ì¡¦¸ÍÅÄ»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®5¹æÃÓÂÞÀþ²¼¤ê¤ÎÈþ½÷ÌÚ¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤Ç½ÂÂÚ¤Ç¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿3