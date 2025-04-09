全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの提携航空会社特典航空券で、日本国内の提携航空会社の利用を終了する。2026年5月19日搭乗分から、日本国内線はANA運航便のみ利用できる。AIRDO（エア・ドゥ）、アイベックスエアラインズ、オリエンタルエアブリッジ、ソラシドエア、スターフライヤー、日本エアコミューター、天草エアラインによる運航便は利用できなくなる。日本国内での乗り換え回数は同日から、片道旅程では1回、往復