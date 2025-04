アメリカのゲーミングデバイスメーカー・Razerが、アメリカにおいてノートPCの販売を一時停止しています。Razer pauses direct laptop sales in the US as new tariffs loom | The Vergehttps://www.theverge.com/news/645276/razer-blade-gaming-laptops-sales-pause-us-tariffsアメリカ国内において2025年4月1日から予約受付が開始されているRTX 5090 Laptop搭載16インチノートPCのRazer Blade 16の販売ページを開くと、404エラ