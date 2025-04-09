「ナショナルズ８−２ドジャース」（８日、ワシントン）ドジャースは中盤までに今季ワーストタイの８失点を喫し、初の３連敗。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場するも、５打数１安打２三振だった。敵地は厳しいコンディションだった。試合開始時点で気温は７度まで冷え込み、ゲームが進むに連れて寒さは厳しさを増していった。それでも九回の第５打席、浮いた変化球を力強く引っ張り込んで一、二塁間を破り、２試合連