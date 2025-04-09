【MLB】ナショナルズ8−2ドジャース（4月8日・日本時間9日／ワシントンD.C）【映像】寒すぎ！大谷翔平もぼやき「It’s cold！」ドジャースの大谷翔平投手がナショナルズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第5打席でライト前にヒットを放ち、開幕から続く連続出塁記録を13とした。前日の試合で4打数3安打1本塁打2打点と躍動した大谷だったが、この日はメジャーデビューを果たしたばかりのルーキー右腕ブラッド・ロードと相対し