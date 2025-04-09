米ワシントンの裁判所外で言葉を交わすＡＰ通信の記者、カメラマン、弁護士ら/Kevin Wolf/AP（ＣＮＮ）米ホワイトハウスが大統領執務室や大統領専用機での取材からＡＰ通信を締め出した決定について、首都ワシントンの連邦地裁が８日、違憲とする判断を示した。ホワイトハウスに対する仮処分命令を言い渡したのは１期目のトランプ政権で任命されたトレバー・マクファーデン裁判官。大統領の好き嫌いを理由にＡＰ通信による大統領取