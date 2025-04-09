◆米大リーグナショナルズ―ドジャース（８日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、敵地・ナショナルズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、９回先頭の第５打席に痛烈な右安を放った。これで開幕から１３試合連続出塁。自身がエンゼルス時代の２３年にマークした日本人最長記録に並んだ。相手先発右腕は今季デビューしたＢ・ロード投手（２５）で初対戦。初回の第