テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）/Jeffrey Phelps/AP via CNN Newsourceニューヨーク（ＣＮＮ）米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は８日、トランプ政権のナバロ大統領上級顧問（通商・製造業担当）をＳＮＳ上で「本当にバカ」と呼び、ホワイトハウスの関税計画から一段と距離を取る姿勢を示した。マスク氏の発言は米ＣＮＢＣでのナバロ氏のインタビューを受けてもの。ナ