【週刊少年サンデー 2025年19号】 4月9日 発売 価格：360円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年19号」を本日4月9日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&グラビアを飾るのは乃木坂46の川粼桜さん。巻頭カラーには、田辺イエロウ氏の「界変の魔法使い」が登場する。 センターカラー