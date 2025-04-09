劇的な幕切れだった。KONAMI麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人（連盟）が4月8日、プロ麻雀リーグ「朝日新聞Mリーグ2024-25」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。オーラスで倍満を降臨させ、見事な逆転勝利を飾った。【映像】超ド級の破壊力！佐々木寿人、大逆転の倍満アガリ目まぐるしくトップ目が入れ替わる展開だった。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、佐々木、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋谷ABEMAS