任天堂は、約8年ぶりの新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」を6月5日に発売すると発表した。日本語版は多言語対応版よりも2万円安いが、なぜ価格に差をつけたのか。値決めのコンサルティングサービスを手掛ける「プライシングスタジオ」代表の高橋嘉尋さんは「外国人による転売対策だけではない、任天堂の巧妙な戦略がある」という――。写真＝iStock.com／luza studios※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／luza studios■初代