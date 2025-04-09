◆ワシントン・ナショナルズ−ロサンゼルス・ドジャース8日（日本時間9日午前7時45分試合開始、ナショナルズ・パーク）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは8日(日本時間9日)、敵地でナショナルズと対戦し、大谷翔平選手（30）は1番DHで先発出場した。前日7日のナショナルズ戦で大谷は内野安打、4号2ラン、三塁打で4打数3安打2打点の活躍。開幕から12試合連続で出塁している。ナショナルズはメジャー初先発のロード投手、ドジャ