ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎµÙ¤ßÊý¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Æ¤Þ¤È ¤Ò¤È¤¤¤­¡×¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡È¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Æ¤Þ¤È ¤Ò¤È¤¤¤­¡×¤È²óÅú¡£¡Ö»ä¤¬1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÈÖ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤´ÈÓ¤Ã¤Æ¡¢Ç¼Æ¦¤«¤±¤´ÈÓ¤È¤ª¤ß¤½½Á¡£Ç¼Æ¦¤«¤±¤´ÈÓ¤Ïº®¤¼¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤âºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤í¤í¤ò¤¹¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢