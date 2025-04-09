º£Ç¯½Õ¤ËÁÏ´©¤·¤¿¿ïÉ®Éü¶½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊ¸·Ý»ï¡Ø¿ïÉ÷ 01¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ñ»ïimasu¤¬Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤ÎµÜºêÃÒÇ·¡¢Ê¸É®²È¤ÎÁá²µ½÷¤°¤ê¤³¤ò´ë²è¿Í¤È¤·¤Æ¾·¤­ÁÏ´©¤·¤¿¡£Ç¯2²ó¤ÎÈ¯¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£ ´ë²è¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëµÜºêÃÒÇ·¤Ï¡¢¡ØÊ¸ÕÜ³¦¡Ù2023Ç¯9·î¹æ ¡¢¡Økotoba¡Ù2024Ç¯½Õ¹æ ¡¢¡Ø¤¹¤Ð¤ë¡Ù2025Ç¯1·î¹æ ¤Ê¤É¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÊ¸·Ý»ï¤Ë¿ïÉ®¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀ¹Í¤ò·ÇºÜ¤·¡¢½ñÅ¹¤Ç¤ÎÁª½ñ¥Õ¥§¥¢¤ä¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¡£¿ïÉ®