Îó¼Ö¤Î¸þ¤­¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¾¼ÖÂæ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼µÒ¡£º¸¤Ï¡Ö¥í¥ó¥®¥Ì¥¹¤ÎÁä¡×¡á8Æü¡¢ÉÍ¾¾»Ô¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·ÎµÉÍÌ¾¸ÐÅ´Æ»¤ÎÅ·ÎµÆóËó±Ø¡ÊÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤Ç¡¢¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ØÉÔË¡¿¯Æþ¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢Æ±¼Ò¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ö¥í¥ó¥®