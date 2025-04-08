¥â¥¤¥Í¥í¤¬³«Ëë¤«¤é2Ï¢¾¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬8Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÉðÀï¤Ë7-3¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë5-2¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë5-2¤Ç¾¡¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥¸¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢7²ó3°ÂÂÇ3»Íµå1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥Ý¥é¥ó¥³³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ