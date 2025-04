世界的に権威のある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳部門にあたる「国際ブッカー賞」の今年の最終候補6作品が8日(現地時間)発表され、川上弘美さんの「大きな鳥にさらわれないよう」(講談社文庫)の英訳版「Under the Eye of the Big Bird」(アサ・ヨネダ訳)が入った。近未来を舞台に、滅亡の危機にさらされた人類の姿を描いた幻想小説で、2016年の泉鏡花文学賞を受けている。日本の作家の作品が最終候補に残るのは22年の