【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「このステージは皆さんが作ってくれるもので、すべては皆さんによってひとつになる」(J-HOPE) J-HOPEが4月7日(以下日本時間)、米・ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催した『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in LOS ANGELES』で北米ツアーを盛況裏に終えた。 J-HOPEはブルックリン、シカゴ、メキシコシティ、サンアントニオ、オークランド、ロサンゼルスま