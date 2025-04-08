¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤¹゙(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹­À¥¡¦¿ùºé²Ö(27)¡¦À¶¸¶²ÌÌí(23)¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤È¤³¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤¢¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ç»°¿Í¡¢ÃçÎÉ¤¯½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÆ©ÌÀ´¶