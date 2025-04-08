È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª½÷Í¥¤Î¸¼Íý(¥Ò¥ç¥ó¥ê¡¢38)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖBTS of 25ans "The Attitude"¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¸¼Íý(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷hyunri__official)¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤åºÎï¡£¥Û¥ó¥È¤ËÆ±¤¸¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾Ð¾Ð¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡ª¤À¤¤¤¹¤­¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¸¼Î¤¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤¤¤¤½÷¡×¡Öº£