2020年9月にリリースしたSLENDERIE RECORDのオムニバスアルバム『SLENDERIE ideal』に参加し、オリジナル楽曲「where are you」で初挑戦のサックスと美声を披露して話題になった川島明(麒麟)の藤井隆プロデュース・オリジナルソロアルバムのタイトルが『アメノヒ』に決定した。藤井隆が、大江千里、堂島孝平、中崎英也、She Her Her Hers、Le Makeupの各アーティストにテーマを託し、楽曲を依頼。川島明がその世界観を見事に表現