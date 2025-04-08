ÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿Love Me Do¡ÊX@lovemedo_uranai¤è¤ê¡ËÀ¾¥¹¥ÝWEB otto!

¹­ËöÎÃ»Ò¤ÎÂáÊá¤ò¥Ô¥¿¥êÅªÃæ¡©ÏÃÂê¤ÎÀê¤¤»Õ¤Ë¶ÃØ³¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤ëÀê¤¤»Õ¤Î3·î¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤À¤È¤¤¤¦
  • Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö4·î6Æü¡¦7Æü¡¦8Æü¤ÏÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦
  • SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦
µ­»ö¤òÆÉ¤à

´ØÏ¢¤ÎºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹

¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    ¿ØÆâÃÒÂ§¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ö°ìÈÖ¥­¥ì¥¤¡×¤À¤È»×¤¦½÷Í¥¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡¸½ºß57ºÐ¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡× 2025Ç¯4·î7Æü 9»þ40Ê¬
  • ¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡áLOVE¡¦º´¡¹ÌÚÉñ¹á ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ¡áLOVEº´¡¹ÌÚÉñ¹á¡¢¡Èº£Âç¹¥¤­¤Ê¤¢¤Î¿Í¡É¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ë¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¡× 2025Ç¯4·î4Æü 21»þ4Ê¬
  • ¥¹¥Ý¥Ë¥Á
    Ë­Àî±Ù»Ê¡¡¡ÖLove Letter¡×»£±ÆÅö½é¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¡ÖÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤éÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¾®Ã®Æþ¤ê¡× 2025Ç¯4·î4Æü 21»þ22Ê¬
  • ±Ç²è¡ÖLove Letter 4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢º¸¤«¤é´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¡¢Ë­Àî±Ù»Ê¡¢¼ò°æÈþµª¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÅç°êÉ×¡Ë
    Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¼ç±é¡ÖLove Letter¡×30¼þÇ¯µ­Ç°½éÆü¡¢Ë­Àî±Ù»Ê¡Ö²£¤ËÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡× 2025Ç¯4·î4Æü 21»þ1Ê¬
  • ±Ç²è¡Ö£Ì£ï£ö£å¡¡£Ì£å£ô£ô£å£ò¡×¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê£Ã¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
    ´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸«Ë°¤­¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡× 2025Ç¯4·î6Æü 4»þ0Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¼«¾Î¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ËÜ¿Í¤È¸«¤é¤ì¤ë
    2. 2. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤¬¸ø¼°HP¤Ç¼Õºá Á´Ê¸
    3. 3. ÌÈµöÉÔ·ÈÂÓ¤« ¹­ËöÊóÆ»¤Ë²±Â¬
    4. 4. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±¾è ÃËÀ­¤ÎÀµÂÎ
    5. 5. À­Íß¶¯¤¤½÷À­¤ËÅ¾µ¡ ¹Ô°Ù¤òÏ¿²»
    6. 6. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ¼è¤êÄ´¤ÙÃæ¤ËÂçÀ¼
    7. 7. ¼«¾Î¡¦¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá
    8. 8. ÁÆÉÊ ¥Õ¥¸ÌäÂê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈU¤Ë¸ÀµÚ
    9. 9. ÂÎÄ´ÉÔÎÉ½÷À­¤ÎÂÎ¿¨¤ë ÍÆµ¿ÈÝÇ§
    10. 10. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ÌôÊª¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤Ø
    1. 11. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ²ñÏÃ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º
    2. 12. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô Âç·¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤«
    3. 13. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô °å»Õ¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿¤³¤È
    4. 14. 12ºÐ¤ò3hÄ°¼è Èï³²¤Ïµõµ¶¤ÈÈ½ÌÀ
    5. 15. ¸µºÊ¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¤ÎÉâµ¤ ËÜ²»ÇúÈ¯
    6. 16. ´Ø·¸¤¬µØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ Ãæµï»á¤Î¸í»»
    7. 17. ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ÀµÚ
    8. 18. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÂÎ¿¨¤ë
    9. 19. Ãæµï»á ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤Èã´¤Î½àÈ÷¤«
    10. 20. µ¢¤ì! Ãæµï»á¤È»³¸ýÃ£Ìé»á¤Î°ã¤¤
    1. 1. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±¾è ÃËÀ­¤ÎÀµÂÎ
    2. 2. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ¼è¤êÄ´¤ÙÃæ¤ËÂçÀ¼
    3. 3. ¼«¾Î¡¦¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá
    4. 4. ÂÎÄ´ÉÔÎÉ½÷À­¤ÎÂÎ¿¨¤ë ÍÆµ¿ÈÝÇ§
    5. 5. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ÌôÊª¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤Ø
    6. 6. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ²ñÏÃ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º
    7. 7. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô Âç·¿¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤«
    8. 8. 12ºÐ¤ò3hÄ°¼è Èï³²¤Ïµõµ¶¤ÈÈ½ÌÀ
    9. 9. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÂÎ¿¨¤ë
    10. 10. ²óÅ¾¼÷»Ê¤ÇÀäÂÐ¥À¥á ºÇ°­¤Ê¹ÔÆ°
    1. 11. 1ËüÇ¯Á°ÀäÌÇ¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¡ÖÁÉ¤ë¡×
    2. 12. ÌÀ¤é¤«¤Ë´ñÌ¯ ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤òÌÜ·â
    3. 13. ¼ÂÌ¼¤ÈÀ­¹Ô°Ù¤« Éã¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
    4. 14. ¸¡ºº¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ä¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Îº£
    5. 15. ÂçÃÏ¿Ì¤ÇÍÉ¤ì¤º ÆüËÜ¤Î¥Ó¥ë¶Ã¤­
    6. 16. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¡Ö¼«¾Î¡×¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
    7. 17. Ãæ³ØÀ¸¤Ë¶¯°ú¥­¥¹ 55ºÐÃË¤òÂáÊá
    8. 18. »¨ÌÚÎÓ°äÂÎ ¿È¸µÈ½ÌÀ¤Ç¶áÎÙ¶Ã¤­
    9. 19. ÍÄ¤¤»Ò¤¬Ëü°ú¤­¤·¤¿ÍýÍ³ G¥á¥óÎÞ
    10. 20. ÉÍ¾¾»à½ý»ö¸Î Ëå¤Î»àÃÎ¤ê»Ð¤ÏÎÞ
    1. 1. »þÂåÃÙ¤ì¤ÎÊÐ¸« µÁÊì¤Ë¥É¥ó°ú¤­
    2. 2. Íª¿Î¤µ¤Þ°¦ÍÑ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É
    3. 3. ¾×·â¤ÎÉÔ¶· ¤Ò¤í¤æ¤­»áSNS¤ËÈáÌÄ
    4. 4. ³ô¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë? ¶ÍÃ«¤µ¤ó¸ÀµÚ
    5. 5. ¤Ê¤¼¸À¤ï¤Ì? 78ºÐÉã¤Î¹ðÇò¤Ë¤¢Á³
    6. 6. ¥Û¥ó¥ÀÉû¼ÒÄ¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ç¼­Ç¤
    7. 7. Ïª ËÌÂÐ¶¨¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ë?
    8. 8. ËüÇî¤ËÀ¤³¦Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÅÐ¾ì
    9. 9. ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÇòÀ¸¥Ñ¥ó¡×vsÇ­¤Î¡ÖÆùµå¡×¤É¤Ã¤Á¤¬ ¡È¤â¤Á¤â¤Á¡É¡© ²Ê³ØÅª¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÇ­¤â¾×·â¤ÎÂÐ·è·ë²Ì¤Ï¡ª
    10. 10. ÂÎÌÓ½èÍýºÑ¤ß ÃËÀ­¤Ë90%¤¬¹¥°õ¾Ý
    1. 11. NEXCOÃæÆüËÜ ETC¾ã³²Éüµì¤ò¼Õºá
    2. 12. »Ò¤Ë²¥¤é¤ìÀäÌ¿ Êì¤ÎÀÚ¤Ê¤¤SNS
    3. 13. ¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª ½¼¼Â¤Î¸¦½¤À©ÅÙ¤ÇÌ¤·Ð¸³¶È¼ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤­¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò
    4. 14. ¥Õ¥¸Ä´ººÊó¹ð ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¿±þ
    5. 15. Ãæµï»á¤ËÅÜ¤ê¤Ï? ÂçÂ¿»á¤¬¸ÀµÚ
    6. 16. ËèÇ¯USJ¤¬¡Ä½¤³ØÎ¹¹ÔÊÑ¹¹¤ÇÈáÄË
    7. 17. É×ÉÂ¤ÇËü°ú¤­? ²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿·ë²Ì
    8. 18. ¥²¡¼¥à1Æü10»þ´Ö Ãæ³ØÄÌ¤ï¤Ì·èÃÇ
    9. 19. ÅÐÏ¿¼Ô19Ëü Ãæ³ØÄÌ¤ï¤Ì»Ò¤Ë»×¤¤
    10. 20. ¸Å»Ô»á¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤ò²ò½ü¤¹¤Ù¤­¡×
    1. 1. 110²¯¥É¥ë¾Ã¤¨¥È¥é¥ó¥×»á¤È·èÊÌ?
    2. 2. ÆüËÜ ½ÉÇñ¤»¤ÌµÒ¤Î²¹Àô¶Ø»ß¤â
    3. 3. ¥È¥é¥ó¥×»á ÆüËÜ¤Ç¼ÖÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤
    4. 4. ¥È¥é¥ó¥×»á¡ÖÆüËÜ¤Ï¤Ò¤É¤¤°·¤¤¡×
    5. 5. K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´é»÷¤Æ¤ë? ²òÀâ
    6. 6. ¼º¸ÀÏ¢È¯¤ÎBoA ¼Õºáµá¤á¤ëÀ¼¤â
    7. 7. ¥È¥é¥ó¥×»á ÆüËÜ¤¬¼ÖÇä¤ê¤Ä¤±¤¿
    8. 8. Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤òÀÚ¤ì¡×¤È·Ù¹ð
    9. 9. ¥È¥é¥ó¥×»áÀ¯ºö¤Ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤éÈ¿È¯
    10. 10. NY¥À¥¦ °ì»þ1600¥É¥ë°Ê¾å²¼¤²¤ë
    1. 11. ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç°ìÚ¼Àé¶â? ¿¿°Õ
    2. 12. Ãæ¹ñ¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÉÕ¤­¹ç¤¦¡×
    3. 13. ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥Ø¥Ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì»à
    4. 14. ¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ ÀÇÎ¨·×»»¼°¤ËÈãÈ½
    5. 15. Ãæ¹ñ 50%ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤
    6. 16. ¥È¥é¥ó¥×»á ÆüËÜ¤Ï¹ñ¤ò³«¤¯¤Ù¤­
    7. 17. ÆüËÜÀ½Å´ ¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×
    8. 18. ÊÆ¹ñ¤ÇiPhone²Á³Ê¡Ö33Ëü±ß¡×¤â?
    9. 19. ´Ú¹ñ¤Çºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¿Íµ¤ÇúÁý¤«
    10. 20. ¥È¥é¥ó¥×»á ÂçÃ«¤ËÇÐÍ¥¤Î¤è¤¦¤À
    1. 1. 48ºÐ¥¿¥¤¥ß¡¼ ½éÀö¤¤¾ì¤Î·ëËö¤Ï
    2. 2. ¥Û¥ó¥ÀÉû¼ÒÄ¹ ¹ðÁÊ¾õ¤ÇÌäÂêÈ¯³Ð
    3. 3. ¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ë¤Î»Ï¤á¤É¤­¤Ï¡©¡×¡ÖÀÇ¶â¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©¡× ¼è°ú½ê¤Î¡ÉÃæ¤Î¿Í¡É¤Ë½é¿´¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿
    4. 4. ºÇ¹â¤ÎÅ¾Çä¥ä¡¼ÂÐºö Ç¤Å·Æ²ÃíÌÜ
    5. 5. ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¥¢¥¤¥¹¡×¿·È¯Çä¡¢È¯¹Ú¥Ð¥¿¡¼»È¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡ß2¼ï¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯À¸ÃÏ¡¢4·î16Æü¤«¤é
    6. 6. ¥³¥¹¥ÑºÇ°­¤Î¥¹¥¿¥Ð¤¬ËþÀÊ¤ÎÍýÍ³
    7. 7. À®¿Í¸å¤ÎÇ¯¼ý 80Ëüº¹¤¬¤Ä¤¯í¿4¤Ä
    8. 8. ¾å»Ê¤ÎÀµÂÎ¤¬¡ÄÆþ¼Ò2Æü¤ÇÂà¿¦´ê
    9. 9. ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥óÅÅÃÓ¡×¼Â¤ÏÀäÌÇ¤Î´íµ¡
    10. 10. ¥¹¥·¥í¡¼ 1»®1080±ß¤Ç¤âÇä¤ì¤ëÌõ
    1. 11. ¿ä¤·²Ý¶â200Ëü±ßÄ¶ Ç¯¶â³Û¤ËÀä¶«
    2. 12. ¿Íµ¤¤Î½»Âð´Ö¼è¤ê5Áª ¥×¥í¤¬»Â¤ë
    3. 13. ²ÈÂ²¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë ¤Þ¤º¤¹¤Ù¤­¤³¤È
    4. 14. ¡Ö½éÇ¤µë30Ëü±ß¡×¼Â¸½¤Î¥«¥é¥¯¥ê
    5. 15. ETC¾ã³²¤Ç¤Î¸åÆüÊ§¤¤ µ¿Ìä»ë¤â
    6. 16. ¸µ¶µ»Õ¸ì¤ë ³ô²ÁÂçË½Íî&NISA±¿ÍÑ
    7. 17. ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ò³°¤¹ ÌäÂê¤Ï?
    8. 18. ¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤ÈÆ±¤¸ ¥¹¥¿¥Ð¾¦ÉÊ
    9. 19. 12²¯±ßÅöÁª¤Ç¤â»Å»ö¼­¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³
    10. 20. ²£ÉÍ»Ô¤Ç²È¤òÇã¤¦ 3¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê
    1. 1. 17Ç¯¤âÁ°¤ÎPC »È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï?
    2. 2. Amazon Prime Video ¹­¹ð¤ò³«»Ï
    3. 3. iPhone¡ÖiOS 18.4¡×¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤³¨Ê¸»ú¤Ï8¼ïÎà¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë¡É¤¯¤Þ¡É¤¬¤¢¤ë´é¤Ê¤É
    4. 4. Ç¤Å·Æ² Switch2¹â²Á¤Ê¤ï¤±¤òÀâÌÀ
    5. 5. ÊÆ´ØÀÇ Apple Store¤Ë¸ÜµÒ¤¬»¦Åþ
    6. 6. Android¤Ë4·ï¤Î¶ÛµÞ¤ÎÀÈ¼åÀ­
    7. 7. Android¥¢¥×¥ê5¤Ä¤«¤é¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢
    8. 8. ÊÆÀ¯¸¢´ØÀÇ ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ÃÍ¾å¤²
    9. 9. iPhoneÇÉ¤âÍÉ¤ì¤ëPixel¤Îµ¡Ç½
    10. 10. Ç¤Å·Æ²¡ÖÃÍ¾å¤²ÎÎ°è¡×¤Ë¿Ê½Ð¤Ø?
    1. 11. ¾Ý°õ¤Î·Ú¤¯¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°¡×¡£¤È¤Ë¤«¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
    2. 12. ÊÆ²°¤ÎµÙÇÑ¶È 2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã
    3. 13. ¼ª¤«¤­¥«¥á¥é ¼ª¤ò¸«¤Ê¤¤»È¤¤Êý
    4. 14. ½ý¤À¤é¤±¤Î¾² ½ýËÉ»ß¥¢¥¤¥Æ¥à
    5. 15. RRR¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È ºÇ¿·ºî¤¬Âç¿Íµ¤
    6. 16. iPadÇã¤Ã¤¿¿Í¡Á¡ª 2,000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¸ß´¹Apple Pencil¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í
    7. 17. MetaÈ¯É½¤Î¼¡À¤ÂåAI¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¿ÏÇ
    8. 18. HARIO¤ÎÂç¿Íµ¤Ãã¤³¤· °½¿¥¤ê¤Ë
    9. 19. ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥­¤ÎÈÖ¿Í¡×±Ç²è²½¤¬·èÄê
    10. 20. ¤«¤Ä¤Æ³Ë¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿³Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤ÎÎò»ËÅª¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
    1. 1. ¹­ËöÂáÊá¤òÅªÃæ? Àê¤¤»Õ¤Ë¶ÃØ³
    2. 2. ÀÖ»ú¡ÄÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î°ìÂç»ö
    3. 3. Ãæ°æÂîÂç ¿ë¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó4Éô¤ÇÉüµ¢
    4. 4. ¶ÍÃ«¤µ¤ó¡Ö³ô¤Ïº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
    5. 5. ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¶Ã¤­
    6. 6. ÂçÃ«4¹æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¸½¾Ý?
    7. 7. µ¿ÏÇ¤ÎJ1Ä®ÅÄ »ÍÊýÈ¬ÊýÅ¨¤À¤é¤±?
    8. 8. Ï¯´õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯ ¤¢¤ÀÌ¾¤¬ÊªµÄ
    9. 9. ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´¶Éþ
    10. 10. F1³ÑÅÄÍµµ£ ¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÉü³èÇ®Ë¾
    1. 11. ³Ê¤Î°ã¤¤¸«¤»¤ë³×Ì¿²È¡¦µ×ÊÝ·ú±Ñ
    2. 12. ¾®ÎÓÎÍÐÒ ¥¹¡¼¥ÄÉÔÀµÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ
    3. 13. ÂçÃ« 4»î¹ç¤Ö¤ê4¹æËÜÎÝÂÇÊü¤Ä
    4. 14. ÆüËÜ¥Ï¥à SNS¤Î±¿ÍÑ¤á¤°¤ê¼Õºá
    5. 15. Å¬±þ¾ã³²¤È¤¦¤ÄÉÂ °ã¤¤¤Ï?
    6. 16. ÊÆµåÃÄ´´Éô ½÷À­¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¼Ì¿¿
    7. 17. ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ï³¤ì ¿¿Æé·Å¤Î¸½ºß
    8. 18. »ÖÅÄÀéÍÛ Ãæ¹ñ¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²
    9. 19. ¥¹¥Í¥ë¤¬¶ì¼ê¤ÊÆüËÜ²Û»Ò¡Ö5ÅÀ¡×
    10. 20. 1¿Í¤À¤±¹­¹ð¤Ê¤·¥æ¥ËÃåÍÑ¤ÎÍýÍ³
    1. 1. ¼«¾Î¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ËÜ¿Í¤È¸«¤é¤ì¤ë
    2. 2. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤¬¸ø¼°HP¤Ç¼Õºá Á´Ê¸
    3. 3. ÌÈµöÉÔ·ÈÂÓ¤« ¹­ËöÊóÆ»¤Ë²±Â¬
    4. 4. ÁÆÉÊ ¥Õ¥¸ÌäÂê¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈU¤Ë¸ÀµÚ
    5. 5. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô °å»Õ¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿¤³¤È
    6. 6. ´Ø·¸¤¬µØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ Ãæµï»á¤Î¸í»»
    7. 7. ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ÀµÚ
    8. 8. Ãæµï»á ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤Èã´¤Î½àÈ÷¤«
    9. 9. µ¢¤ì! Ãæµï»á¤È»³¸ýÃ£Ìé»á¤Î°ã¤¤
    10. 10. ºÇ¶á¤Î¹­Ëö ¸ø»ä¤È¤â¤Ë´Ä¶­·ãÊÑ
    1. 11. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ´Ç¸î»Õ¤È²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿
    2. 12. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬È½ÌÀ
    3. 13. ÉÙ»Î»³¡ÖÊ®²Ð¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¡×¤«
    4. 14. ¹­ËöÍÆµ¿¼Ô ¸µÉ×¤¬¸ì¤Ã¤¿À­³Ê
    5. 15. ÆàÎÉ¤«¤é¼Ö¤Ç¡Ä¹­ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ëµ¿Ìä
    6. 16. ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¡Öµ¤¸¯¤¤¡×¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
    7. 17. ¥Þ¥Ä¥³ ÅÅ¼Ö¤Ç¸«¤¿¾×·â¤Î½÷À­µÒ
    8. 18. ¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô ´Ç¸î»Õ¤ËË½¹Ô¤«
    9. 19. ¥¿¥ì¥ó¥ÈU»á¤ÎÆÃÄê¤Ç¤­¤Æ¤ë ¾Ú¸À
    10. 20. ¤Þ¤º¼Õ¤ì ¥Ê¥¹DºÊÅê¹Æ¤ËÈóÆñÂ³½Ð
    1. 1. ÉÔÆó²È Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï
    2. 2. É×¤Î°ì¸À¤¬»Ò¤ÎÅÐ¹»µñÈÝ´íµ¡¤Ë?
    3. 3. ¡Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¸À¤¨¤Ê¤¤É×¤ÎÈëÌ©
    4. 4. Â¹¤Ë¡ÖµÛ¤ï¤¹¡×µÁÉã¤Î´ñ¹Ô¤ËÄ»È©
    5. 5. ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ï°½Âë¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¡ª¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¿©Æ² °½Âë²°¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
    6. 6. ºÊ¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤·¤¿ºÊ ¾×·â¤Î»Ñ
    7. 7. ¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ë¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×Åú¤¨µØ¤Ë
    8. 8. KATE ¿·ºî¥Ä¥äÀ¹¤ê¸ý¹È¤¬ÅÐ¾ì
    9. 9. ¡ÖÌµ²»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤è¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»³·Á¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
    10. 10. ¸«±ÉÄ¥¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤òÌÛ¤é¤»¤¿ÊýË¡
    1. 11. A4¥µ¥¤¥º¤âÆþ¤ëÂç¿Í½÷»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥°
    2. 12. ·ù¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤ÏÃ¤·Êý 3¤Ä¤Î¶¦ÄÌ¹à
    3. 13. ¡Ö¥Á¡¼¥ºin¤«¤é¤¢¤²¥¯¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì
    4. 14. É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎµÁËå
    5. 15. IKEA ½Õ¤Î¿·ºî490ÅÀ°Ê¾å¤òÈ¯Çä
    6. 16. ¸µCA¤¬¾Ò²ð Çã¤¦¤Ù¤­¥³¥¹¥á10Áª
    7. 17. ¥ô¥£¥È¥ó ¿·ºî¤ÎºâÉÛ¤ä¥°¥Ã¥º
    8. 18. ¼«ºî¤â ¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î³Ú¤·¤ßÊý
    9. 19. ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥¹¡×4¾¦ÉÊ
    10. 20. 2»ù¤ÎÉã¡¦¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó¤Î¾Ç¤ê
    x