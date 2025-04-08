NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Î²¬»³JCT～²¬»³IC´Ö¤ÎÌ¾±Û»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛÆ»¤Î¾å¤ê¤ÏÌ¾±Û»³¥È¥ó¥Í¥ë¤òÀèÆ¬¤Ë1.5km¤Û¤É½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£