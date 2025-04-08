[4.8 ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á ÆüËÜ½÷»Ò - ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»Ò J-GREENºæ]ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ï8Æü¡¢J-GREENºæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸á¸å3»þ¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î2»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢5Æü¤Ë1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤«¤éÃæ1Æü¤Ç¼Â»Ü¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼11¿ÍÁ´°÷¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£GKÂç·§°«¤ÈÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿18