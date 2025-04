Windows Centralはこのほど、「10 Facts you probably didn't know about Windows」において、Windows 1.0 から11までの歴史に関する10の興味深いエピソードを紹介した。Windows 1.0が1985年11月20日にリリースされてから今年で40年を迎えるが、その劇的な進化の過程で歴史に埋もれてきた事実を知ることができる。10 Facts you probably didn't know about Windows|Windows Central○Microsoft創立10周年の節目に歴史を振り返るBi