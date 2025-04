羊文学が今秋、自身最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>を開催する。全8都市9公演の規模で実施される同ツアーの開催都市が発表となった。◆羊文学 画像アジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>は、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを回り、10月9日および10日の日本武道