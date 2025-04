アメリカのドナルド・トランプ大統領は2025年4月2日、世界各国からの輸入品に一律10%の関税をかけたうえで、国や地域ごとに異なる税率を上乗せする「相互関税」をかけることを発表しました。この影響で、発売日や詳細が発表されたばかりのNintendo Switch 2を販売する任天堂の株価も大きく下落しています。Nintendo and Sony Shares Fall in Tariff-Induced Wipeout for Japan Stocks - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/