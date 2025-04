「初のソロスタジアム公演は、僕にとって大きな意味を持ち、歴史そのもの」【写真】J-HOPE、美人実姉と2SHOTBTSのJ-HOPEは4月7日、アメリカ・ロサンゼルスのBMOスタジアムで開催された「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in LOS ANGELES」をもって、北米ツアーを盛況のうちに締めくくった。J-HOPEはブルックリン、シカゴ、メキシコシティ、サンアントニオ、オークランド、ロサンゼルスと、全6都市・12公演を通じて約17万8000人の