プロセッサ、キーボード、メモリなど各種パーツを簡単に取り外せることが特徴のPCを開発するアメリカ企業、Frameworkが、アメリカにおいて一部端末の販売を中止すると発表しました。Framework stops selling some of its cheapest laptops due to Trump tariffs | The Vergehttps://www.theverge.com/news/644997/framework-stops-selling-some-of-its-cheapest-laptops-due-to-trump-tariffsFrameworkによると、2025年4月5日に発