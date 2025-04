高速道路のETCで起きたシステム障害。7日、およそ38時間ぶりに再開しましたが、料金は後日精算という方針に、利用者からは疑問の声も上がっています。■「事後精算」にドライバー困惑6日、ネクスコ中日本が管轄する1都7県の17路線、106カ所で発生したETCのシステム障害。7日午後2時ごろ、問題が解消し、すべてのETCゲートが通常の状態に戻りました。当初、障害の原因は深夜割引の見直しに伴う作業とみられていましたが、7