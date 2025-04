【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■西野カナの新曲「With You」は温かい春にぴったりなカップルラブソング! 西野カナが、活動再開後初の全国アリーナツアーで新曲リリースを発表した。 全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』 を開催中の西野カナ。2018年以来およそ7年ぶりの全国アリーナツアーとなり、大阪・福岡・東京・愛知・北海道・埼玉の6会場