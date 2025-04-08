¥­¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹°ûÎÁ¤Çº£Ç¯¡¢Á°Ç¯Èæ27¡óÁý¤ÎÇä¾å¼ý±×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤ÎÃì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡ÖiMUSE¡Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥º¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡£1·î29Æü¡¢Êý¿ËÈ¯É½¤ËÎ×¤ó¤ÀÀ®À¶·ÉÇ·¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ï¡Ö2025Ç¯¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤¹¤ë°ûÎÁ¤ÇÌÈ±Ö¥±¥¢¤Î´Ö¸ý¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢°ìÅÙ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÈ±Ö¥±¥¢¤ò·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤Æ¹­¤¯ÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£´Ö¸ý