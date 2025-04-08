ÂçÄÍ¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ä±öÊ¬¤Î·×»»¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡Ö¥Þ¥¤¥µ¥¤¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç±öÊ¬1gÀß·×¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥µ¥¤¥º ¥×¥é¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³È½¼¤·¤¿¡£3·î17Æü¡¢¡Ö100kcal¥Þ¥¤¥µ¥¤¥º ¥×¥é¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È ±öÊ¬1g Ãæ²ÚÐ§¡×¡ÖÆ± ±öÊ¬1g ËãÇÌÐ§¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£¡È±öÊ¬1gÀß·×¤Î¾¦ÉÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤­¡£¡Ö¥Þ¥¤¥µ¥¤¥º ¥×¥é¥¹¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Ä´ºÞÌô¶É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë