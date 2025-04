ONE N’ ONLY スターダストプロモーション所属のボーイズグループ ONE N’ ONLY(ワンエンオンリー) が、7日行われたプレミアムイベント『ONE N’ ONLY Special Event ~Sweet Evening~』で、ユニバーサルミュージック/ Polydor Recordsよりメジャーデビューすることをサプライズ発表。6月18日にはメジャー初となるCDシングルの発売が決定し、本日より予約がスタート。ホテル インターコンチネンタル 東京ベイにて