¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/07¡Û±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¡Ê4·î25Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÇú¥¢¥²¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤Î¸þ°æÍý¡¢½Ð±é¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢»í±©¡¢µÜÌî¿¿¼é¡¢½Â¹¾½¤Ê¿´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¾åÇòÀÐ¤¬¡¢¸þ°æ¤òÀä»¿¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÈþµÓÂçÃÀÈäÏª¢¡¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¸þ°æÍý¤ÎºÂÄ¹¤Ö¤êÀä»¿ËÁÆ¬¡¢¼ç±é¤Î¸þ°æ¤Î¡ÖºÂÄ¹¤Ö¤ê¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç¤â¹¦ÌÀ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê