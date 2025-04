XGが、2ndミニアルバム『AWE』から「IN THE RAIN」をリカットシングルとして4月11日(金)にリリースすることを発表した。◆XG 新ヴィジュアル「IN THE RAIN」は、雨音と繊細なギターサウンドが合わさることで深い没入感をもたらすR&Bトラック。楽曲内で最後まで残された雨音は、まるで感情と向き合うように静かでありながらも強い余韻を作り出している。現在開催中のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>で