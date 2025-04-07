¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¹¾Æ¬£²¡§£µ£°¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£·Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹¥¤­¤Ê£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀè·î£²£¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£Ï£Ò£É£Ã£Ï£Î£Î£Å£×£Ó¡ÖÂè£·²ó¹¥¤­¤Ê£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾Æ¬¤¬?Ë½Áö?¤·¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×£²£µ½Õ¡×¤ÎÁ°Æü¤À¡£¹¾Æ¬¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿