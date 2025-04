NEXCO中日本管内の一部でシステム障害が発生し、1都7県の広い範囲でETCが使えなくなりました。7日午後2時に全てのETCレーンが使用可能になりましたが、この地方でも影響が出ました。 【写真を見る】“前代未聞”ETCシステム障害 専門家「大きな問題があったと思う」 愛知県内でも事故6件 利用者からは不安の声 (斉藤結菜カメラマン)「東名高速道路・名古屋インターチェンジです。ETCのシステム障害により渋滞が起き