¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤äÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿Àîºê·û¼¡Ïº¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦Àîºê¶×Ç·¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºê·û¼¡Ïº¤ÎÈþ¿ÍÌ¼27ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¡Ê6Ëç¡Ë²áµî¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¶×Ç·¡£28Æü¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á½ë¤«¤Ã¤¿¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤ê¡ÄËèÆüÃå¤ëÉþÌÂ¤¦¤Í¡×¤È¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå