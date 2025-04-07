ºÊ¤ÎÉÔºß¤Ç?¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù?¤ËÊ³Æ®¡ª46ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂêÇÐÍ¥¤Î±Ê°æÂç(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò(45)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖºÊ¤Î¤¤¤Ê¤¤½é¤Î1½µ´Ö½ªÎ»¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿±Ê°æ¤Ï¡ÖºÊ¤¬ÃÏÊý¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ¹ç¤Ç½é¤Î²ÈÂ²3¿Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¶¡Ã£¤â½ÕµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤«¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÈè¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÀ¤´Ö¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤óÃ£¤«