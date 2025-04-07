¡Ö¿´¤ÏÅ·»È¤Î²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ª²Ö¸«¤Ø±é²Î²Î¼ê¤ÎÅÄÀî¼÷Èþ(49)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¤ª²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Î2¿Í¤ÎÂç¸æ½ê²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×(1986Ç¯)¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¥Àî±Í»Ò(76)¤È¡¢¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¾ëÇ·ÆâÁáÉÄ(56)¡£¡Ö¾®±«¤Î´¨¤¤Ãæ¤Ç¤â»äÃ£[¿´¤ÏÅ·»È¤Î²ñ]¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¡×¤È¤·¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö8Éôºé¤­¤¯¤é¤¤¤Îºù¤Ç¤·¤¿¤¬¥­¥ã¥Ã¥­¥ã¤ÈÀ¹