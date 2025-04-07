?¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡õ¤³¤Ã¤Æ¤ê?ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥°¥é¥É¥ë¼«¿æÈÓ¤¬ÏÃÂê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç2022Ç¯¥ß¥¹¥ä¥ó¥Þ¥¬¤ÎËãÁÒ¿ðµ¨(Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼«¿æ¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£?¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥¿¥ì¤ÇßÖ¤á¤¿Æù¤ò¾è¤»¥Í¥®¤ÈÍñ²«¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿?¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¼«¿æÈÓ¡×¼Ì¿¿¤ò¡ÖÃË¤ª¤é¤ó¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤è¤ÊÈÓ¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£ËãÁÒ¿ð´õ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊËãÁÒ¤ÎX@mizuki_asakura_¤è¤ê¡Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¡õ¤³¤Ã¤Æ¤ê¡ªÈþ